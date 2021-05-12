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СКА расторг контракт с Владимиром Ткачевым

20:33
Владимир Ткачев. Фото ХК СКА.
Владимир Ткачев. Фото ХК СКА.
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СКА расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщает официальный сайт КХЛ 12 мая.

Ткачев в последних двух сезонах становился лучшим бомбардиром СКА в «регулярке». В завершившемся чемпионате на его счету 38 (11+27) очков в 45 играх. В плей-офф форвард набрал 8 (1+7) баллов в 11 матчах. При этом после прихода на пост главного тренера Валерия Брагина Ткачев часто оставался вне состава на несколько матчей подряд. Пропустил хоккеист и концовку серии с ЦСКА.

В НХЛ Ткачев не задрафтован и может подписать контракт с любой командой. В 2014-м году соглашение новичка игроку уже предлагал «Эдмонтон», однако тогда лига запретила регистрировать контракт из-за несоблюдения всех требований по заключению соглашений с незадрафтованными хоккеистами младше 20 лет.

Агент Ткачева рассказал о возможности расторжения контракта со СКА

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/05/12/484943.html

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