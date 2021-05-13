Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Чибриков о драфте НХЛ: «Многие клубы выходили на меня»

09:28

Форвард СКА и юниорской сборной России U18 Никита Чибриков в интервью «Известиям» высказался по поводу возможной карьеры в НХЛ.

— Впереди у вас драфт НХЛ. Уже выходили на вас представители клубов из-за океана, проводили преддрафтовые интервью?

— Конечно. Это обычная деятельность у энхаэловских команд. Уже многие клубы выходили — не только на меня, но и на остальных. Классическая процедура за океаном. Но какой-то один клуб выделить пока не могу, — сказал Чибриков.

18-летний хоккеист в этом сезоне провел 18 матчей за СКА, в которых набрал 2 (1+1) очка. Кроме того, у него 16 матчей за СКА-1946 и 12 (3+9) очков.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1162731/aleksei-fomin/khokkei-krasnoi-mashiny-eto-odni-trebovaniia

Читайте также

«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
Мбаппе раскритиковал «Лилль», который может выиграть чемпионат Франции
Гильерме и Смолов по-спортивному отвечают Черчесову. Парни Осинькина влюбляют в себя Россию
Гасперини после победы над «Беневенто» прокомментировал гонку за попадание в топ-4 серии А

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд