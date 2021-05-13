Чибриков о драфте НХЛ: «Многие клубы выходили на меня»

Форвард СКА и юниорской сборной России U18 Никита Чибриков в интервью «Известиям» высказался по поводу возможной карьеры в НХЛ.

— Впереди у вас драфт НХЛ. Уже выходили на вас представители клубов из-за океана, проводили преддрафтовые интервью?

— Конечно. Это обычная деятельность у энхаэловских команд. Уже многие клубы выходили — не только на меня, но и на остальных. Классическая процедура за океаном. Но какой-то один клуб выделить пока не могу, — сказал Чибриков.

18-летний хоккеист в этом сезоне провел 18 матчей за СКА, в которых набрал 2 (1+1) очка. Кроме того, у него 16 матчей за СКА-1946 и 12 (3+9) очков.