Тимкин: «В плей-офф «Салавату» не хватило удачи. Мы переигрывали «Адмирал», но не смогли забить»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин заявил, что его команде не хватило удачи в плей-офф КХЛ.
«Чего нам не хватило в плей-офф? На самом деле, удачи. Мы переигрывали соперника, но не могли забить. Но такое в спорте бывает. Хорошо сыграл и вратарь «Адмирала» Никита Серебряков. Парень действительно хорошо весь сезон играл. Бывает, что вратарь в одном-двух матчах все поймает, а потом идет «посадка». А Серебряков во всех играх держал уровень, и это вызывает уважение. С «Ак Барсом» он тоже команду много выручал. Молодец», — приводит «РБ Спорт» слова Тимкина.
«Салават Юлаев» в сезоне-2022/23 проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде плей-офф.
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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