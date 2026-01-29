Тамбиев провел первую тренировку в СКА

По информации «СЭ», Леонид Тамбиев сегодня, 29 января, провел первую тренировку в качестве ассистента Игоря Ларионова в СКА.

В ближайшее время о его назначении будет объявлено официально. Руководство питерского клуба обсуждало вариант назначения Тамбиева на пост главного тренера вместо Ларионова, но в итоге решило пока обойтись без радикальных шагов.

Тамбиев начинал сезон в «Адмирале», но был уволен по ходу чемпионата из-за плохих результатов команды.

После 48 матчей СКА с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.