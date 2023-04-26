Стала известна зарплата вратаря Гарипова по новому контракту с «Нефтехимиком»

Вратарь Эмиль Гарипов подписал новый контракт с «Нефтехимиком» на один сезон.

Как стало известно «СЭ», зарплата 31-летнего вратаря составит 30 миллионов рублей в год.

Гарипов перешел в «Нефтехимик» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 7 матчей за команду из Нижнекамска, отражая в среднем 93,7 процента бросков при коэффициенте надежности 1,97.