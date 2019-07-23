"Спартак" подписал новое соглашение с турецкой авиакомпанией

"Спартак"​ подписал новое годовое соглашение с авиакомпанией Turkish Airlines. В торжественной церемонии принимали участие знаменитый форвард красно-белых Александр Якушев, генеральный директор клуба "Спартак" Андрей Веревко, вице-президент по продажам Turkish Airlines Махмут Яйла и директор представительства авиакомпании в Москве Туран Йардымджи.

– Надеемся на продолжительное сотрудничество с легендарной командой "Спартак". Хоть в том сезоне плей-офф сложился для клуба не самым удачным образом, в этом у "Спартака" есть все возможности выйти в финал и стать чемпионом. И мы им в этом поможем, – отметил Йардымджи.

Спонсоры также показали свою заинтересованность в развитии хоккея Турции. Стороны отметили, что, возможно, в этом году будет небольшое шоу в Москве с участием турецких спортсменов. Яйла добавил, что надеется на продолжительное сотрудничество со "Спартаком" и на помощь клуба в развитии хоккея Турции.

– Сейчас вы подписываете соглашение не только с нами, но и со 150 миллионами населения России. Ведь за "Спартак" болеют 70 процентов населения нашей огромной страны, – сказал Якушев.

Также стороны обменялись подарками. Представители авиакомпании подарили Якушеву и Веревко турецкие сувениры, а те, в свою очередь, настольный хоккей с эмблемой "Спартака". (Алена Гребенькова)