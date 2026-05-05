«Локомотив» — «Авангард»: время начала седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Авангард» сыграют в Кубке Гагарина 6 мая

«Локомотив» и «Авангард» сыграют в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина в среду, 6 мая. Начало игры на льду «Арены-2000» в Ярославле — в 19.30 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Авангард» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ Prime», сайт matchtv.ru и официальный сайт лиги. Игры «Локомотива» в КХЛ жителям Ярославля также можно смотреть на канале «Первый ярославский», игры «Авангарда» для жителей Омска доступны на канале «12».

Счет в серии — 3-3. Ярославцы выиграли третий, пятый и шестой матчи (4:2, 4:0, 3:2 ОТ), омичи — первую, вторую и четвертую встречи (5:2, 3:1, 2:0).

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