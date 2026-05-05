«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на седьмой матч серии.

В аэропорту Ярославля вечером 4 мая были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Счет в серии — 3-3. «Локомотив» и «Авангард» сыграют в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина в среду, 6 мая. Начало игры на льду «Арены-2000» в Ярославле — в 19.30 по московскому времени.

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