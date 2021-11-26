«Сибирь» на последней минуте вырвала победу у «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы одолели соперника со счетом 5:4.

Победную шайбу за 20 секунд до конца третьего периода забил нападающий Никита Коротков.

«Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции (40 очков), «Сибирь» идет на шестой строчке (36 очков).

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Голы: Грицюк — 10 (Каски), 2:50 — 0:1. Каски — 9 (бол., Найт, Сошников), 7:05 — 0:2. Голубев — 6 (Мерфи, Йокипакка), 16:18 — 1:2. Шор — 6 (Мерфи, Сетдиков), 18:06 — 2:2. Кручинин — 4 (Сетдиков), 27:45 — 3:2. Цегларик — 13 (Емелин), 38:20 — 3:3. Мерфи — 4 (Чесалин, Литовченко), 50:47 — 4:3. Шарипзянов — 2 (Найт), 55:46 — 4:4. Коротков — 4 (Йокипакка, Яковлев), 59:40 — 5:4.

Вратари: Сятери — Грубец (59:40).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (11+9+7) — 34 (16+10+8).

Судьи: Гофман, Юдаков.

26 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.