Брылин рассказал об ответственности за результаты минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин признал повышенное внимание к выступлениям команды со стороны белорусских болельщиков и руководства страны.
В интервью Sputnik специалист прокомментировал интерес к команде, в том числе со стороны президента Александра Лукашенко. Брылин отметил, что понимает статус «Динамо», как главного хоккейного клуба Белорусси, и ответственность за результаты.
Тренер рассказал, что пока не сталкивался с посещением своей тренировки главой государства. При этом он подчеркнул важность работы для болельщиков, которые поддерживают команду даже в сложные периоды сезона.
Брылин возглавил «Динамо» перед сезоном-2026/27. Ранее он долгое время работал в системе «Нью-Джерси», а в качестве игрока трижды выигрывал Кубок Стэнли.
Отдельно Брылин рассказал об атмосфере на «Минск-Арене». Он отметил шумную поддержку на домашних играх и признал, что иногда ему приходится повышать голос на скамейке, чтобы указания дошли до хоккеистов. Тренер поблагодарил болельщиков за постоянное внимание к команде.
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