Брылин рассчитывает усилить атаку минского «Динамо» с помощью Да Косты

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин считает, что французский нападающий Стефан Да Коста способен помочь команде решить проблемы в атаке.

В интервью Sputnik специалист рассказал об изменениях в игре команды после первых месяцев сезона-2026/27 в КХЛ. По оценке тренера, в начале регулярного чемпионата «Динамо» слишком много пропускало и позволяло соперникам создавать опасные моменты. В последнее время команда прибавила в обороне и игре в меньшинстве.

Следующей задачей Брылин назвал повышение эффективности атакующих действий. Тренер надеется, что приглашение Да Косты добавит команде результативности. При этом он не обещал, что один новичок сразу устранит все трудности: состав минчан существенно обновился, а взаимодействие хоккеистов требует времени.

В прошлом сезоне минское «Динамо» впервые в клубной истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина. После этого команду покинули несколько ведущих игроков, а Брылин сменил Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера.

В этом сезоне у минского клуба 29 очков после 28 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ. Команда занимает 8-е место в Западной конференции.