Брикун оценил выездную серию минского «Динамо» после двух побед в трех матчах
Бывший вратарь сборной Белоруссии Игорь Брикун положительно оценил последние результаты минского «Динамо» в КХЛ.
В программе «Раскатка» эксперт подвел итоги выездной серии, в которой команда Сергея Брылина выиграла два из трех матчей. Брикун обратил внимание на более надежные действия минчан в обороне и считает такой результат удачным.
При этом бывший голкипер отметил, что улучшения в защитных действиях необходимо дополнить более эффективной реализацией моментов. По его оценке, команде еще предстоит прибавить в атаке, чтобы успешные отрезки превращались в более устойчивые результаты.
В последнем матче минское «Динамо» победило нижнекамский «Нефтехимик» по буллитам (2:1 Б). До этого команда играла против СКА (4:1) и «Торпедо» (0:1).
Также Брикун напомнил, что даже половина возможных очков на выезде обычно считается приемлемым результатом. Минчане завершили трехматчевую поездку с двумя победами, поэтому эксперт увидел основания для оптимизма. Отдельно он отметил работу команды без шайбы и более слаженные действия в защите.
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|5
|Торпедо НН
|28
|16
|12
|35
|6
|Динамо М
|30
|14
|16
|33
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|29
|12
|17
|31
|9
|СКА
|28
|14
|14
|30
|10
|Лада
|29
|7
|22
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|24.11
|12:30
|Адмирал – Ак Барс
|- : -
|24.11
|17:00
|Трактор – Лада
|- : -
|24.11
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|24.11
|17:00
|Металлург Мг – Динамо Мн
|- : -
|24.11
|19:30
|Динамо М – Автомобилист
|- : -