Брикун оценил выездную серию минского «Динамо» после двух побед в трех матчах

Бывший вратарь сборной Белоруссии Игорь Брикун положительно оценил последние результаты минского «Динамо» в КХЛ.

В программе «Раскатка» эксперт подвел итоги выездной серии, в которой команда Сергея Брылина выиграла два из трех матчей. Брикун обратил внимание на более надежные действия минчан в обороне и считает такой результат удачным.

При этом бывший голкипер отметил, что улучшения в защитных действиях необходимо дополнить более эффективной реализацией моментов. По его оценке, команде еще предстоит прибавить в атаке, чтобы успешные отрезки превращались в более устойчивые результаты.

В последнем матче минское «Динамо» победило нижнекамский «Нефтехимик» по буллитам (2:1 Б). До этого команда играла против СКА (4:1) и «Торпедо» (0:1).

Также Брикун напомнил, что даже половина возможных очков на выезде обычно считается приемлемым результатом. Минчане завершили трехматчевую поездку с двумя победами, поэтому эксперт увидел основания для оптимизма. Отдельно он отметил работу команды без шайбы и более слаженные действия в защите.