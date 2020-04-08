Сергей Ласьков об Антипине: «Наверное, будем расставаться»

Директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о том, что Виктор Антипин в ближайшем будущем может стать неограниченно свободным агентом.

— Мы сделали Антипину предложение по пересмотру контракта, в связи с тем что не можем вписаться в потолок зарплат с существующими соглашениями. Отдельные игроки нам пошли навстречу в данной ситуации. А Антипин наше предложение не принял. Встречного предложения от его агентов мы не получили. Наверное, будем расставаться. Потому что для выступления в КХЛ нужно играть по правилам.

— Это будет расторжение по обоюдному согласию или выкуп?

— Расторжение с компенсацией. Даже выплатив компенсацию, учитывая его контракт, у нас будут средства, чтобы взять двух защитников оборонительного плана. Я не думаю, что Антипин сильнее Егора Яковлева, который тоже прошел школу НХЛ. Но Егор принял наше предложение по пересмотру контракта. И ровно такая же сумма была предложена Антипину. Они одного плана хоккеисты. Общий язык мы не нашли. (Игорь Еронко)

27-летний защитник в сезоне-2019/20 набрал 19 (5+14) очков в 65 матчах КХЛ.