Секач провел 350 матчей в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» стал 350-м для нападающего ЦСКА Иржи Секача.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу уфимской команды. 27-летний чех провел 18 минут 6 секунд на льду и не отличился результативным действием.

Секач выступал в КХЛ за чешский «Лев», «Ак Барс» и ЦСКА. На его счету 204 (85+119) очка.