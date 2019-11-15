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Секач провел 350 матчей в КХЛ

12:41
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Матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» стал 350-м для нападающего ЦСКА Иржи Секача.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу уфимской команды. 27-летний чех провел 18 минут 6 секунд на льду и не отличился результативным действием.

Секач выступал в КХЛ за чешский «Лев», «Ак Барс» и ЦСКА. На его счету 204 (85+119) очка.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/players/17885/

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