Секач провел 350 матчей в КХЛ
12:41
Матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» стал 350-м для нападающего ЦСКА Иржи Секача.
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу уфимской команды. 27-летний чех провел 18 минут 6 секунд на льду и не отличился результативным действием.
Секач выступал в КХЛ за чешский «Лев», «Ак Барс» и ЦСКА. На его счету 204 (85+119) очка.
Иржи Секач 3??5??0?? матчей в @khl pic.twitter.com/ASczM65SaA— ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 15, 2019
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