Щитов о Демидове: «После таких голов болельщики «Монреаля» еще сильнее будут ждать парня»

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов оценил шайбу форварда СКА Ивана Демидова в ворота «Локомотива».

«Такие эффектные голы, как сегодня с «Локомотивом», точно увидят в Северной Америке. И дадут Демидову дополнительную известность. Уверен, что после таких шайб болельщики «Монреаля» еще сильнее начнут ждать парня в команде», — сказал Щитов «ВсеПроСпорт».

19-летний нападающий СКА забросил шайбу по ходу второго периода встрече FONBET чемпионата КХЛ. Он после эффектного финта обыграл один в один защитника, после чего направил шайбу в ворота. Он забил в 3-й игре подряд.