СКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

СКА дома переиграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

СКА набрал 57 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» идет 1-м на «Западе» с 78 очками.