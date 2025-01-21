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21 января, 23:03

СКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

Сергей Ярошенко
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СКА дома переиграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

СКА набрал 57 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» идет 1-м на «Западе» с 78 очками.

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Спартак 46 27 19 60
4 Северсталь 47 29 18 59
5 Динамо М 46 28 18 59
6 СКА 46 26 20 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Металлург Мг 48 29 19 61
5 Автомобилист 46 27 19 60
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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