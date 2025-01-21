Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:45

Очередной шедевр Демидова! Оставил в дураках одного из лучших защитников КХЛ изящным финтом

Форвард СКА Демидов забил эффектный гол в матче против «Локомотива»
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий СКА Иван Демидов.
Фото Global Look Press
Невероятный гол.

Форвард СКА Иван Демидов уверенно внес свое имя в список главных героев игрового дня КХЛ. В матче против «Локомотива» молодой проспект нарисовал очередной шедевр.

FONBET чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Плотников — 20 (бол., И. Демидов, Никишин), 14:50 — 1:0. Березкин — 12 (Гернат, Каюмов), 18:16 — 1:1. Грицюк — 14 (Бардаков, Никишин), 20:25 — 2:1. И. Демидов — 16 (Бардаков, Сапего), 23:33 — 3:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Рафиков), 27:44 — 3:2. Бардаков — 14, 35:48 — 4:2. Плотников — 21 (п.в.), 56:51 — 5:2.
Вратари: Заврагин — Мельничук (56:43 — 56:51).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (5+7+4) — 27 (14+7+6).
Судьи: Акузовский, Соин.
21 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 22846 зрителей.

Красота во всем

Во втором периоде встречи при счете 2:1 в пользу армейцев 19-летний нападающий издевательски обыграл одного из лучших защитников лиги Мартина Герната изящным финтом и аккуратно направил шайбу в сетку ворот. Голкипер «Локо» Алексей Мельничук не смог выручить свою команду в этом эпизоде.

Также стоит отметить и результативную передачу Захара Бардакова, которую он вырезал через частокол клюшек ярославцев. Красота в двух аспектах!

Иван Демидов. Демидов — явление российского хоккея. Цените каждый момент, пока он не уехал в НХЛ

Не первый шедевр

Демидов в первом полноценном для себя сезоне на взрослом уровне регулярно балует зрителей красивыми голами. Так, чуть больше двух недель назад мы восхищались тем, как Иван отличился в матче с ЦСКА (6:3).

Тогда задрафтованный «Монреалем» форвард от своей синей линии протащил шайбу до чужих ворот, попутно оставив не у дел двух защитников, а затем с внешней стороны клюшки отправил шайбу в цель.

Поедет на Матч звезд

И неудивительно, что Демидов примет участие в Матче звезд КХЛ. Он заменит своего бывшего одноклубника Тони Деанджело, который покинул Россию.

Прямо сейчас на счету Ивана 16 шайб и 21 передача в 45 играх. И он набрал мощный ход: забивает в трех матчах кряду. На днях нападающий в шестой раз был выбран лучшим новичком недели и повторил рекорд Эли Толванена, выступавшего за «Йокерит».

Иван Демидов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Читайте также
Геннадий Орлов призвал не считать деньги за трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
На Трампа подали в суд из-за упрощающего увольнение федеральных служащих указа
«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Депрессия — это не от сильного разума». Интервью Василия Глотова — об обмене из СКА и многом другом
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Спартак 46 27 19 60
4 Северсталь 47 29 18 59
5 Динамо М 46 28 18 59
6 СКА 46 26 20 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Металлург Мг 48 29 19 61
5 Автомобилист 46 27 19 60
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 19:00
Северсталь – ЦСКА
 5 : 4 Б
21.01 19:30
СКА – Локомотив
 5 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости