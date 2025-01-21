Очередной шедевр Демидова! Оставил в дураках одного из лучших защитников КХЛ изящным финтом
Форвард СКА Иван Демидов уверенно внес свое имя в список главных героев игрового дня КХЛ. В матче против «Локомотива» молодой проспект нарисовал очередной шедевр.
FONBET чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Плотников — 20 (бол., И. Демидов, Никишин), 14:50 — 1:0. Березкин — 12 (Гернат, Каюмов), 18:16 — 1:1. Грицюк — 14 (Бардаков, Никишин), 20:25 — 2:1. И. Демидов — 16 (Бардаков, Сапего), 23:33 — 3:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Рафиков), 27:44 — 3:2. Бардаков — 14, 35:48 — 4:2. Плотников — 21 (п.в.), 56:51 — 5:2.
Вратари: Заврагин — Мельничук (56:43 — 56:51).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (5+7+4) — 27 (14+7+6).
Судьи: Акузовский, Соин.
21 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 22846 зрителей.
Красота во всем
Во втором периоде встречи при счете 2:1 в пользу армейцев 19-летний нападающий издевательски обыграл одного из лучших защитников лиги Мартина Герната изящным финтом и аккуратно направил шайбу в сетку ворот. Голкипер «Локо» Алексей Мельничук не смог выручить свою команду в этом эпизоде.
Также стоит отметить и результативную передачу Захара Бардакова, которую он вырезал через частокол клюшек ярославцев. Красота в двух аспектах!
Не первый шедевр
Демидов в первом полноценном для себя сезоне на взрослом уровне регулярно балует зрителей красивыми голами. Так, чуть больше двух недель назад мы восхищались тем, как Иван отличился в матче с ЦСКА (6:3).
Тогда задрафтованный «Монреалем» форвард от своей синей линии протащил шайбу до чужих ворот, попутно оставив не у дел двух защитников, а затем с внешней стороны клюшки отправил шайбу в цель.
Поедет на Матч звезд
И неудивительно, что Демидов примет участие в Матче звезд КХЛ. Он заменит своего бывшего одноклубника Тони Деанджело, который покинул Россию.
Прямо сейчас на счету Ивана 16 шайб и 21 передача в 45 играх. И он набрал мощный ход: забивает в трех матчах кряду. На днях нападающий в шестой раз был выбран лучшим новичком недели и повторил рекорд Эли Толванена, выступавшего за «Йокерит».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|21.01
|19:00
|
Северсталь – ЦСКА
|5 : 4 Б
|21.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|5 : 2