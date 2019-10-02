Салак пропустил 7 шайб в дебютном матче за рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпело разгромное поражение от «Авангарда» — 0:7. В составе хозяев дебютировал Александр Салак. Он отразил 26 бросков из 33.

В прошлом сезоне 32-летний чех выступал за «Локомотив». Провел 20 матчей, пропуская по 1,86 гола и отражая 92,2% бросков. В плей-офф он сыграл 6 матчей, пропуская по 2,18 гола и отражая 91,2% бросков.

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