Роман Ротенберг: «Хотел бы увидеть Путина и Трампа на матче КХЛ против НХЛ»

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборных команд России и главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» высказался о возможном присутствии президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на матче между КХЛ и НХЛ.

«Конечно, я хотел бы увидеть обоих президентов на мероприятии, о котором они договорились», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее во вторник стало известно, что Трамп поддержал предложение Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.