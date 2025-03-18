Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — говорится в сообщении.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010 — СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).