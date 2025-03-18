Хоккей
18 марта, 21:50

Московское «Динамо» в овертайме выиграло у «Авангарда»

Руслан Минаев

Московское «Динамо» дома обыграло «Авангард» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев по два очка набрали Никита Гусев (1+1) и Джордан Уилл (0+2). У гостей два голевых паса сделал Райан Спунер. В овертайме большинство «Динамо» реализовал Максим Комтуа.

Бело-голубые одержали третью победу подряд и с 89 очками гарантировали себе второе место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 83 очками — на 6-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Рашевский — 19 (Гусев), 28:33 — 1:0. Чистяков — 18 (Спунер), 31:12 — 1:1. Гусев — 28 (Уил), 33:52 — 2:1. Кудрявцев — 11 (бол., Пакетт, Уил), 43:51 — 3:1. Игумнов — 10 (Прохоркин, Якупов), 54:09 — 3:2. Окулов — 15 (бол., Маклауд, Спунер), 55:17 — 3:3. Комтуа — 21 (бол., Гусев, Пыленков), 61:23 — 4:3.

Вратари: Моторыгин — Бердин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (7+9+4+2) — 32 (10+9+13+0).

Судьи: Беляев, Сергеев.

18 марта. Москва. «ВТБ Арена».

  • URMA

    И еще!. В правиле 221 есть не только описание,но и схема игры вратаря,где он может прижимать шайбу. Там как раз указано то место,где Бердин прижал шайбу,как разрешенное. Может я что то не понимаю в современных правилах,или судьи трактуют все на свой вкус?.

    19.03.2025

  • URMA

    Еще раз пересмотрел сегодня этот эпизод и увидел,что Бердин прижимая шайбу, находился еще в площади ворот. Правда потом по энерции выкатился вперед. Динамовцы находились вблизи и оказывали на него давление. Таких случаев в КХЛ множество. И все зависит от желания судей. В данном случае судья встал не на сторону вратаря. Ну да ладно. Особо спорить не буду. Удалили и удалили. Но теперь буду обращать внимание на такие эпизоды. Посмотрим,как будут другие судьи трактовать такие эпизоды.

    19.03.2025

  • Андрей Доровских

    Сэкс писал , что Авангард главный претендент на кубок Гагарина! Динамо его обыграло-Сэкс воды в рот набрал! Ха-Ха!

    19.03.2025

  • prosvet81

    дайте Динамо- Бомжи ...хоть что то интересное в первом раунде

    19.03.2025

  • gautama

    Правило 221. Задержка шайбы вне площади ворот /вратарь 1. На вратаря, совершающего действия, направленные на остановку матча или получения преимущества над соперником, когда он покидает площадь ворот и прижимает шайбу (ловит и удерживает ее в руке или перчатке, что бы остановить игру или обыграть соперника, прижимает шайбу к телу, ко льду или сетке ворот, падает на шайбу), накладывается соответствующий штраф.

    19.03.2025

  • gautama

    Оба хороши! У АНК будет проблема с выбором. ))

    19.03.2025

  • Паснаход

    Потерянное Омском 1 очко может помочь моему развалившемуся Ак Барсу. А может и не помочь)

    18.03.2025

  • Александр Максаков

    Смотри выши Комтуа всю зону прошел , он там не стоял , а его на отмашь клюшкой вратарь хулиган .

    18.03.2025

  • URMA

    Если я тебя правильно понял. То эпизод был во вратарской площадке. Что там делал Комтуа?. А вратарь играл по шайбе. Поэтому и не было удаления.

    18.03.2025

  • Александр Максаков

    Кто спорит тот ... не стоит . Комтуа обыграл 3 - 4 игроков , а вратарь его клюшкой срубил как елку . Судьи не дали булита и даже - 2 минут .

    18.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да все молчат как партизаны, ограничиваясь формулировкой "проблемы со здоровьем"

    18.03.2025

  • URMA

    Матч был уровня плейофф. Хорошего качества. Динамо заслужило эти 2 очка. А Авангарду нужна была такая встреча, с таким соперником. ТШ есть что еще улучшать в игре команды. А вот,что немного напрягает так это игра вратарей Авангарда. В предыдущей встрече Серебряков сыграл откровенно слабо. А сегодня Бердин тоже не впечатлил своей игрой. Это что, психологически вратари Авангарда уже поплыли перед играми на вылет?. Не хотелось бы такого исхода сезона. Потому что без надежных вратарей в плейоффе делать нечего. Они основа,фундамент игры команды. А в последних играх Авангарда они ими не были. Как говорится в боксе. Динамо победило раздельным решением судей. Имеется ввиду эпизод с удалением Бердина. Очень спорное удаление.

    18.03.2025

  • НХЛ-СИЛА

    чкм болел? или травма?

    18.03.2025

  • Andrey Sakharov

    Странное чувство, что начинать ПО должен Максим. Владик не убедил. Допускаю, что ошибаюсь, ибо дилетант и смотрел не все игры

    18.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сегодня третьим вратарём был заявлен, так что уже здоров.

    18.03.2025

  • Mv Mv

    Ска

    18.03.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Кто знает, что с Подъяпольским?

    18.03.2025

  • Александр Максаков

    УРААААААААААААА ! ! ! ! . Мы вторые ! .

    18.03.2025

  • Vitamin007

    кудашов, что с дисциплиной-то опять??? Два в чужой зоне! С победой всех!

    18.03.2025

  • mitchelll

    Обе команды с удовольствием обнаружу во втором раунде)) Никите Серебрякову надо быстрее отдыхать ))

    18.03.2025

  • Andrey Sakharov

    Зря столько удалились против классного соперника. Удачи нам в ПО

    18.03.2025

  • baruv

    Динамовцев с нелегкой победой и вторым местом в конференции. Ждем соперника.

    18.03.2025

