Московское «Динамо» в овертайме выиграло у «Авангарда»
Московское «Динамо» дома обыграло «Авангард» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев по два очка набрали Никита Гусев (1+1) и Джордан Уилл (0+2). У гостей два голевых паса сделал Райан Спунер. В овертайме большинство «Динамо» реализовал Максим Комтуа.
Бело-голубые одержали третью победу подряд и с 89 очками гарантировали себе второе место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 83 очками — на 6-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
Голы: Рашевский — 19 (Гусев), 28:33 — 1:0. Чистяков — 18 (Спунер), 31:12 — 1:1. Гусев — 28 (Уил), 33:52 — 2:1. Кудрявцев — 11 (бол., Пакетт, Уил), 43:51 — 3:1. Игумнов — 10 (Прохоркин, Якупов), 54:09 — 3:2. Окулов — 15 (бол., Маклауд, Спунер), 55:17 — 3:3. Комтуа — 21 (бол., Гусев, Пыленков), 61:23 — 4:3.
Вратари: Моторыгин — Бердин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (7+9+4+2) — 32 (10+9+13+0).
Судьи: Беляев, Сергеев.
18 марта. Москва. «ВТБ Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б