Московское «Динамо» в овертайме выиграло у «Авангарда»

Московское «Динамо» дома обыграло «Авангард» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев по два очка набрали Никита Гусев (1+1) и Джордан Уилл (0+2). У гостей два голевых паса сделал Райан Спунер. В овертайме большинство «Динамо» реализовал Максим Комтуа.

Бело-голубые одержали третью победу подряд и с 89 очками гарантировали себе второе место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 83 очками — на 6-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Рашевский — 19 (Гусев), 28:33 — 1:0. Чистяков — 18 (Спунер), 31:12 — 1:1. Гусев — 28 (Уил), 33:52 — 2:1. Кудрявцев — 11 (бол., Пакетт, Уил), 43:51 — 3:1. Игумнов — 10 (Прохоркин, Якупов), 54:09 — 3:2. Окулов — 15 (бол., Маклауд, Спунер), 55:17 — 3:3. Комтуа — 21 (бол., Гусев, Пыленков), 61:23 — 4:3.

Вратари: Моторыгин — Бердин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (7+9+4+2) — 32 (10+9+13+0).

Судьи: Беляев, Сергеев.

18 марта. Москва. «ВТБ Арена».