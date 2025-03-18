Валуев назвал символичным возможный матч сборных КХЛ против НХЛ

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал возможный матч сборных КХЛ против НХЛ.

«Это довольно символично. В прошлом веке мы так с канадцами играли. Рано плясать от восторгов», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.