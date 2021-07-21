Проскуряков подписал контракт с московским «Динамо»
15:53
Московское «Динамо» заключило двусторонний контракт с голкипером Ильей Проскуряковым, сообщает пресс-служба КХЛ в своем Twitter.
Соглашение с 34-летним российским хоккеистом рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Проскуряков сыграл в 14 матчах за рижское «Динамо», отражая в среднем 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,09.
Ранее вратарь также выступал за «Сочи», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», ЦСКА, «Трактор» и «Металлург».
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю