Проскуряков подписал контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» заключило двусторонний контракт с голкипером Ильей Проскуряковым, сообщает пресс-служба КХЛ в своем Twitter.

Соглашение с 34-летним российским хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Проскуряков сыграл в 14 матчах за рижское «Динамо», отражая в среднем 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,09.

Ранее вратарь также выступал за «Сочи», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», ЦСКА, «Трактор» и «Металлург».