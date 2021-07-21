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Лямся: «Салавату Юлаеву» нужно выходить на новый уровень в защите»

15:00
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о предсезонной подготовке уфимского клуба.

«Сейчас мы сконцентрированы на работе команды в защите. Нам нужно выходить на новый уровень в этом компоненте, мы должны быть агрессивнее и активнее. Все начинается с индивидуальной подготовки игроков, затем мы, тренерский штаб, должны помочь им стать еще лучше. Так мы сможем получить мощные игровые сочетания и сильную команду. Я искренне верю, что мы можем этого добиться.

Стоит ли ждать изменений в игре? Не особо. Думаю, мы играли в хороший хоккей, благодаря чему могли победить. Конечно, необходимо внести небольшие исправления. Надо понять, какая в этом году у тебя команда и какие в ней игроки. Повторюсь, нам необходимо, чтобы наша защита играла агрессивнее, быстрее отбирала шайбу и использовала силу, потому что у нас мастеровитые игроки», — цитирует Лямся официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (счет в серии — 0-4).

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-sejchas-my-skoncentrirovany-na-rabote-komandy-v-zashite/

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