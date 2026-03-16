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Морозов заявил, что «Металлург» заслуженно выиграл регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2025/26

Алина Савинова

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил «Металлург» с завоеванием первого в истории клуба Кубка Континента.

«Команда заслуженно выиграла регулярный чемпионат, сумев пройти его практически без спадов и на всем его протяжении показывая яркий и результативный хоккей. Показатели результативности «Металлурга» в нынешнем сезоне близки к рекордам за всю историю КХЛ, и впереди у Магнитогорска — важный этап сезона», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Глава лиги обратил внимание на то, что за четыре года регулярный чемпионат выиграли четыре разные команды («Металлург», «Локомотив», московское «Динамо» и СКА). По его словам, это говорит о том, что шаги КХЛ по увеличению конкуренции и непредсказуемости чемпионата работают.

«С нетерпением ждем плей-офф и рассчитываем на то, что в матчах на вылет все команды покажут хороший хоккей», — добавил он.

FONBET чемпионат КХЛ сезона-2025/26 завершится 20 марта. Кубок Гагарина-2026 стартует 23 марта. Ранее в понедельник определились все участники плей-офф КХЛ.

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Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 8 3 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 10 6 4 13
5 Барыс 10 5 5 10
6 Автомобилист 10 4 6 10
7 Амур 9 4 5 9
8 Трактор 9 4 5 8
9 Авангард 9 4 5 8
10 Адмирал 9 2 7 6
11 Сибирь 10 2 8 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 10 7 3 14
3 СКА 9 7 2 14
4 Торпедо НН 9 6 3 12
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 10 5 5 11
7 Динамо М 11 5 6 11
8 Динамо Мн 9 3 6 10
9 Северсталь 9 4 5 9
10 Лада 11 1 10 5
11 Сочи 10 2 8 4
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1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 17:00 Автомобилист – Лада 3 : 1
30.09 19:00 Ак Барс – Барыс 4 : 1
30.09 19:30 Спартак – Трактор 2 : 4
30.09 19:30 Сочи – Салават Юлаев 6 : 3
30.09 19:30 Локомотив – Сибирь 3 : 1
30.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг 4 : 1
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