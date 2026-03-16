Морозов заявил, что «Металлург» заслуженно выиграл регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2025/26

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил «Металлург» с завоеванием первого в истории клуба Кубка Континента.

«Команда заслуженно выиграла регулярный чемпионат, сумев пройти его практически без спадов и на всем его протяжении показывая яркий и результативный хоккей. Показатели результативности «Металлурга» в нынешнем сезоне близки к рекордам за всю историю КХЛ, и впереди у Магнитогорска — важный этап сезона», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Глава лиги обратил внимание на то, что з а четыре года регулярный чемпионат выиграли четыре разные команды («Металлург», «Локомотив», московское «Динамо» и СКА). По его словам, это говорит о том, что шаги КХЛ по увеличению конкуренции и непредсказуемости чемпионата работают.

«С нетерпением ждем плей-офф и рассчитываем на то, что в матчах на вылет все команды покажут хороший хоккей», — добавил он.

FONBET чемпионат КХЛ сезона-2025/26 завершится 20 марта. Кубок Гагарина-2026 стартует 23 марта. Ранее в понедельник определились все участники плей-офф КХЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max