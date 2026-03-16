Морозов заявил, что «Металлург» заслуженно выиграл регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2025/26
Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил «Металлург» с завоеванием первого в истории клуба Кубка Континента.
«Команда заслуженно выиграла регулярный чемпионат, сумев пройти его практически без спадов и на всем его протяжении показывая яркий и результативный хоккей. Показатели результативности «Металлурга» в нынешнем сезоне близки к рекордам за всю историю КХЛ, и впереди у Магнитогорска — важный этап сезона», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
Глава лиги обратил внимание на то, что за четыре года регулярный чемпионат выиграли четыре разные команды («Металлург», «Локомотив», московское «Динамо» и СКА). По его словам, это говорит о том, что шаги КХЛ по увеличению конкуренции и непредсказуемости чемпионата работают.
«С нетерпением ждем плей-офф и рассчитываем на то, что в матчах на вылет все команды покажут хороший хоккей», — добавил он.
FONBET чемпионат КХЛ сезона-2025/26 завершится 20 марта. Кубок Гагарина-2026 стартует 23 марта. Ранее в понедельник определились все участники плей-офф КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|10
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|10
|7
|3
|14
|3
|СКА
|9
|7
|2
|14
|4
|Торпедо НН
|9
|6
|3
|12
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|30.09
|17:00
|Автомобилист – Лада
|3 : 1
|30.09
|19:00
|Ак Барс – Барыс
|4 : 1
|30.09
|19:30
|Спартак – Трактор
|2 : 4
|30.09
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|6 : 3
|30.09
|19:30
|Локомотив – Сибирь
|3 : 1
|30.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|4 : 1