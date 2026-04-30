Главный тренер ЦСКА Никитин — об усилении: «Хотим сохранить костяк, который уже сформирован»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, что клуб планирует сохранить костяк команды.

— Я не буду рассказывать про будущее. Работа ведется, у многих ребят действующие контракты. Мы хотим сохранить костяк, который уже сформирован. Это очень важно. Усиления не будут глобальными. Задачи ЦСКА всегда понятны, — заявил Никитин.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции. В плей-офф команда вылетела во втором раунде от «Авангарда» (1-4).

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