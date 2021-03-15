Педан заявил, что не хотел нанести травму Жафярову

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал свои действия в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Торпедо» (4:1, 4-0).

Спустя 16 секунд после начала игры Педан нанес нападающему Дамиру Жафярову удар в колено, за что был удален на две минуты. Форвард провел еще две смены, однако затем на льду больше не появлялся.

— Основная установка была — играть плотнее. Нужно было не давать им времени на принятие решений. Наша жесткость не позволила сопернику чувствовать себя вальяжно. Им приходилось строить атаки на скорую руку. Было много перехватов, и они не задерживались в нашей зоне. А когда задерживались, оставались на краях, не проникая в центр, — цитирует Педана сайт КХЛ.

— Можно ли сказать, что эпизод с травмой Дамира Жафярова, которую вы ему нанесли, стал следствием тактики силового давления, выбранной «Ак Барсом»?

— Если вы обратите внимание на весь сезон, наша команда всегда играла жестко. Это одно из оружий в арсенале «Ак Барса». Наша игра жесткая и быстрая. Мы должны были продолжать играть без прокатов, заставлять соперников уставать, а не чтобы они по пустому льду катались.

— То есть привычная для «Ак Барса» модель игры особенно эффективна против такого соперника, как «Торпедо»?

— Совершенно верно. Мне просто не хватило красноречия самому так сформулировать (смеется).

— Возвращаясь к травме Жафярова, чувствуете свою вину? Или считаете, в плей-офф как на войне?

— А я, если честно, слышал, что с ним в итоге все нормально. Но вообще это игровой эпизод. Если один из хоккеистов пытается уйти от столкновения, это зачастую приводит к неприятным последствиям. Прими он этот силовой прием — ничего бы не было.

И если внимательно пересмотреть эпизод, то можно увидеть: он уходит в последний момент, и удар приходится в бедро, а не в колено. Если бы это действительно был грубый прием, я бы досматривал матч в раздевалке, — сказал Педан.