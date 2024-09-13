О'Делл рассказал, как «Динамо» планирует выходить из кризиса

Канадский нападающий «Динамо» Эрик О'Делл после поражения от «Спартака» (2:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ рассказал, как команда планирует справляться с кризисной ситуацией.

«Нам надо продолжать играть в атакующий хоккей, где-то нам просто не везет. Но уверен, скоро шайбы и победы придут. У нас сегодня было очень много бросков, но вратарь «Спартака» сыграл здорово! Надо продолжать работать, удача будет на нашей стороне», — приводит слова О'Делла Legalbet.

Красно-белые набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение в 4 матчах сезона — на счету бело-голубых 2 очка и 10-я строчка таблицы «Запада».