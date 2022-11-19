Министр спорта Татарстана считает главного тренера «Ак Барса» Знарка психологически крепким
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о главном тренер «Ак Барса» Олеге Знарке.
«Знарок — человек с таким багажом и опытом, психологически очень крепким мужчина, вы видели, как он себя уверенно вел при череде поражений. Он тренирует команду, которая в матче со СКА показала, что дееспособна и конкурентоспособна, достойно победили лидера чемпионата. Верим в «Ак Барс», турнир достаточно длинный, календарь насыщенный и активный, будем смотреть, как будут складываться обстоятельства», — приводит слова Леонова ТАСС.
Министр спорта Татарстана отметил, что задача «Ак Барса» подняться как можно выше в турнирной таблице КХЛ.
«Пока тренерский штаб работает, сейчас у команды задача максимально выше подняться в регулярке, чтобы начать плей-офф с соперником, который окажется чуть ниже по положению. Хотя я считаю, что это не решающее, особенно, когда в несколько мест разница», — добавил Леонов.
«Ак Барс» 17 ноября победив СКА (5:2) и прервал серию из трех поражений подряд и идет седьмым на Востоке, имея на счету 31 очко в 30 матчах.
19 ноября казанский клуб на выезде сыграет с «Авангардом».
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|6
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|31
|17
|14
|37
|7
|Ак Барс
|30
|13
|17
|31
|8
|Трактор
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|19
|29
|9
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|10
|Амур
|29
|11
|18
|27
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|19.11
|13:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|- : -
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -