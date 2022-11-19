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Сегодня, 11:43

Министр спорта Татарстана считает главного тренера «Ак Барса» Знарка психологически крепким

Анна Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о главном тренер «Ак Барса» Олеге Знарке.

«Знарок — человек с таким багажом и опытом, психологически очень крепким мужчина, вы видели, как он себя уверенно вел при череде поражений. Он тренирует команду, которая в матче со СКА показала, что дееспособна и конкурентоспособна, достойно победили лидера чемпионата. Верим в «Ак Барс», турнир достаточно длинный, календарь насыщенный и активный, будем смотреть, как будут складываться обстоятельства», — приводит слова Леонова ТАСС.

Министр спорта Татарстана отметил, что задача «Ак Барса» подняться как можно выше в турнирной таблице КХЛ.

«Пока тренерский штаб работает, сейчас у команды задача максимально выше подняться в регулярке, чтобы начать плей-офф с соперником, который окажется чуть ниже по положению. Хотя я считаю, что это не решающее, особенно, когда в несколько мест разница», — добавил Леонов.

«Ак Барс» 17 ноября победив СКА (5:2) и прервал серию из трех поражений подряд и идет седьмым на Востоке, имея на счету 31 очко в 30 матчах.

19 ноября казанский клуб на выезде сыграет с «Авангардом».

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Ак Барс
Владимир Леонов
Олег Знарок
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КХЛ, 19 ноября: «Нефтехимик» сыграет против СКА, «Авангард» — «Ак Барс» и другие матчи
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9 Северсталь 32 12 20 32
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