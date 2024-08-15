Новикову нравится идея Любимова о проведении Кубка страны по хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил идею нападающего Романа Любимова о проведении Кубка страны по хоккею.

«Идея хорошая. Я помню Кубок Советского Союза. Это был очень престижный приз, за него всерьез боролись. Но вопрос в том, как этот Кубок России впишется в календарь. Можно добавить матчей, но сделать это сейчас будет очень непросто», — сказал Новиков «РБ Спорт».