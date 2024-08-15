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Сегодня, 09:47

Новикову нравится идея Любимова о проведении Кубка страны по хоккею

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил идею нападающего Романа Любимова о проведении Кубка страны по хоккею.

«Идея хорошая. Я помню Кубок Советского Союза. Это был очень престижный приз, за него всерьез боролись. Но вопрос в том, как этот Кубок России впишется в календарь. Можно добавить матчей, но сделать это сейчас будет очень непросто», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Кубок СССР по хоккею с шайбой проводился с 1951 по 1988 год. Чаще всего, 12 раз, трофей выигрывали хоккеисты ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Роман Любимов
Юрий Новиков
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