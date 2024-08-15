КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком

Совет директоров КХЛ принял решение об изменении правила начисления очков при замене вратаря полевым игроком в овертайме, сообщается на официальном сайте лиги.

С сезона-2024/25 в случае, если команда пропустит в овертайме после замены вратаря на полевого игрока, она больше не будет получать одно очко за поражение. Исключением будут только ситуации, когда вратарь заменяется по правилу «отложенного штрафа».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив». Игра пройдет в Магнитогорске.