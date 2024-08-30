«Нефтехимик» выиграл Мемориал Ромазана-2024

В пятницу, 30 августа, прошли заключительные матчи в рамках Мемориала Ивана Ромазана.

В матче «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» победу в серии буллитов одержала уфимская команда (4:3), а другая встреча завершилась победой «Металлурга» над «Магниткой» (3:2 Б).

«Нефтехимик» набрал 5 очков и стал победителем предсезонного турнира. «Металлург» и «Салават Юлаев» заработали по 4 балла и заняли второе и третье места, соответственно. У «Магнитки» 2 балла и последняя строчка.

Мемориал Ивана Ромазана проходил на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске.

Мемориал И. Ромазана

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сапожников — 1 (Козячий, Колотыгин), 11:25 — 0:1. Котков — 1 (бол., Сапожников), 37:06 — 0:2. Полтавчук — 2 (Гаврилович), 41:22 — 1:2. Мухотьянов — 1 (Альшевский, Кудрин), 51:41 — 2:2.

Победный буллит: Мухотьянов.

Вратари: Подскребалин (55:35 — 58:11) — Набоков (Крамзин, 40:00, Набоков, 55:35).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 41 (12+5+20+4) — 20 (7+9+3+1).

Судьи: Беляев, Бирин.

30 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.