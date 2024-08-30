Тертышный: «Отчасти «Трактор» похож на «Локомотив», но системы Никитина и Гру все-таки разнятся»
Форвард «Трактора» Никита Тертышный рассказал о хоккее, который ставит новый главный тренер команды Бенуа Гру.
«Наша тактика, которую прививает Бен, приносит успех и команде, и каждому игроку лично. Ты понимаешь, что должен делать на льду. Понятно, что это хоккей и все может пойти не по плану, любой отскок может перевернуть матч. Но лично я в некоторых моментах раньше проседал, а сейчас многому учусь. Наш главный тренер как учитель!» — приводит Sport24 слова Тертышного.
Также он ответил на вопрос о том, на чью систему будет похож «Трактор» в новом сезоне.
«Отчасти «Локомотив», но система Никитина и система Гру все-таки разнятся. У нас более североамериканский хоккей, но при этом свой стиль», — добавил игрок.
В минувшем сезоне «Трактор» проиграл в полуфинале плей-офф КХЛ ярославскому «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.
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