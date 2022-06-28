Нападающий Фисенко может покинуть «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Михаил Фисенко может покинуть московское «Динамо». Летом 2021-го игрок перешел в клуб из «Ак Барса».

В сезоне-2021/22 32-летний форвард провел в регулярном чемпионате 28 матчей и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+2». В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 11 матчах.