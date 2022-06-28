«Северсталь» заключила новые контракты с двумя легионерами

«Северсталь» заключила однолетние контракты с защитником Робином Прессом и нападающим Адамом Лишкой, сообщает сайт КХЛ.

В сезоне-2021/22 Пресс провел 55 матчей за «Северсталь», в которых набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «+5».

Для Лишки предстоящий сезон станет четвертым в форме «Северстали». В минувшем чемпионате на счету форварда 21 (9+12) очко в 54 матчах.