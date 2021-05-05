Мосалев подписал новый контракт с минским «Динамо»
16:06
Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Денисом Мосалевым на один сезон, сообщает пресс-служба клуба в Instagram 5 мая.
Нападающий Денис Мосалев выступал за минское «Динамо» в минувшем сезоне КХЛ. Он присоединился к команде в декабре 2020-го и в 25 поединках с учетом игр плей-офф набрал 11 (7+4) очков.
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