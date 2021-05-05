Защитник Машин продлил контракт с «Амуром»
15:49
«Амур» заключил новый односторонний контракт с 25-летним защитником Домиником Машином, сообщает официальный сайт КХЛ 5 мая.
Машин дебютировал в «Амуре» и в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. За хабаровский клуб чех сыграл 32 матча, отметился двумя шайбами и девятью результативными передачами, 50 раз блокировал броски соперника и провел 45 силовых приемов.
Дополнительная информация:
https://allhockey.ru/news/show/413820-Mashin_prodlil_kontrakt_s_Amurom
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