Защитник Машин продлил контракт с «Амуром»

«Амур» заключил новый односторонний контракт с 25-летним защитником Домиником Машином, сообщает официальный сайт КХЛ 5 мая.

Машин дебютировал в «Амуре» и в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. За хабаровский клуб чех сыграл 32 матча, отметился двумя шайбами и девятью результативными передачами, 50 раз блокировал броски соперника и провел 45 силовых приемов.