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Защитник Машин продлил контракт с «Амуром»

15:49
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«Амур» заключил новый односторонний контракт с 25-летним защитником Домиником Машином, сообщает официальный сайт КХЛ 5 мая.

Машин дебютировал в «Амуре» и в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. За хабаровский клуб чех сыграл 32 матча, отметился двумя шайбами и девятью результативными передачами, 50 раз блокировал броски соперника и провел 45 силовых приемов.

Дополнительная информация:

https://allhockey.ru/news/show/413820-Mashin_prodlil_kontrakt_s_Amurom

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