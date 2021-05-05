Экс-форвард ЦСКА Калинин объяснил, зачем перешел в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин подвел итоги своего первого сезона в челябинском клубе.

— Сергей, летом вы покинули ЦСКА и перешли в «Трактор», испытывающий не лучшие времена. Были ли какие-то сомнения в этом плане?

— На самом деле ничего такого не было. В первую очередь мне было важно доказать самому себе, что я могу делать на льду, и как играть. Главный тренер Анвар Гатиятулин сказал, что нуждается в моих услугах. Я работал с ним еще в СКА перед тем, как меня обменяли. Этого было достаточно, чтобы принять решение.

— Перед началом сезона вы говорили о перестройке в клубе. Оправдались ли ваши ожидания в этом плане, и как на это повлиял главный тренер?

— Анвар Рафаилович учится каждый день, и становится только сильнее. Я часто играл против «Трактора». Когда приехал, некоторым вещам удивился в приятном смысле. Летом команда заметно обновилась и мне было легче, так как было достаточно новых ребят.

— Ваше игровое время заметно выросло, потребовалось ли какая-то дополнительная адаптация?

— За этим я и переходил в «Трактор» — я хотел играть, хотел получаться удовольствие от игры. Первые недели были тяжелым, но потом все было отлично. Я ценю это доверие тренеров, и благодарен им, — цитирует Калинина официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний Калинин набрал 27 (13+14) очков в 61 матче. Челябинский клуб в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).