Минское «Динамо» продлит Демченко и планирует вернуть Колосова

По информации «СЭ», минское «Динамо» договорилось о продлении контракта с голкипером Василием Демченко на два года.

Также белорусский клуб планирует вернуть вратаря Алексея Колосова, который этот сезон проводит в системе «Филадельфии».

В сезоне-2024/25 31-летний Демченко провел 28 матчей в FONBET чемпионате КХЛ с процентом сейвов 93,28. В плей-офф он отразил 92,45 процента бросков в 10 играх. По ходу сезона голкипера обменяли из «Адмирала».

23-летний Колосов отыграл 17 матчей за «Филадельфию» в НХЛ, в которых отразил 86,70 процента бросков.