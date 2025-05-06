Компания «Полипласт» станет спонсором «Лады», тольяттинский клуб не будет менять название

Как стало известно «СЭ», компания «Полипласт», генеральный спонсор тульского клуба АКМ, станет партнером «Лады».

При этом никаких изменений названия тольяттинской команды из-за общего источника финансирования не планируется.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ «Лада» набрала 54 очка и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции. Клуб не смог попасть в плей-офф КХЛ.