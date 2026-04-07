Михайлов считает, что Буре, Ковальчук или Фетисов достойны возглавить ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа не переизбираться на новый срок.

«Положительно отношусь к тому, что Тардиф не будет переизбираться на новый срок президентства международной федерации. Он политику поставил выше хоккея. У нас есть достойные люди, которые могут возглавить федерацию: Буре, Ковальчук, Фетисов», — сказал Михайлов «СЭ».

Тардиф возглавляет ИИХФ с 2021 года, сменив на этом посту швейцарца Рене Фазеля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max