Агент финского хоккеиста Пулккинена заявил, что игрок остается в России

Алеша Пилко, агент нападающего «Трактора» Теему Пулккинена, рассказал «СЭ» о ситуации клиента.

«Теему остается в России», — сказал Плико «СЭ».

Ранее первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил «Чемпионату», что все финские легионеры покидают команду не по своей воле.

Контракт Теему Пулккинена с «Трактором» действует до 2023 года.