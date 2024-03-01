Мартемьянов: «Были матчи, когда мы после игры вылетали домой, а соперник нас уже ждал в Хабаровске»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» рассказал о трудностях команды, связанных с перелетами.

— Это ваш второй приход в «Амур». Сейчас выводить команду в плей-офф сложнее, чем 5-7 лет назад?

— Сложнее. Во-первых, я начинал как помощник. На следующий год я был исполняющим обязанности главного тренера, потом предложили контракт. Я команду знал. Костяк был. Я знал, что надо подправить, что изменить. Мне было легче работать. Сейчас, еще раз повторюсь, команда была абсолютно новая. Пришло много опытных ребят. Каждый со своим видением хоккея, подготовки, жизни. Нужно время, чтобы все выстроить. Я благодарен руководству, что терпели.

— Получается, притирка больше проходила с опытными игроками?

— Не у меня с ними, а взаимная. Мы узнавали друг друга по ходу сезона. Знаю, как парням тяжело перелетать с одного места на другое. Когда я работал в «Амуре» раньше, по-моему, было 56 игр, а сейчас 68. У нас были матчи, когда мы после игры вылетали домой, а соперник нас уже ждал в Хабаровске. Не перестану повторять, что благодарен парням за то, что они с пониманием к этому относились и находили в себе мотивацию. Было тяжело, особенно в первые приезды в Хабаровск.