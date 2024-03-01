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Сегодня, 11:15

Мартемьянов: «Были матчи, когда мы после игры вылетали домой, а соперник нас уже ждал в Хабаровске»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» рассказал о трудностях команды, связанных с перелетами.

— Это ваш второй приход в «Амур». Сейчас выводить команду в плей-офф сложнее, чем 5-7 лет назад?

— Сложнее. Во-первых, я начинал как помощник. На следующий год я был исполняющим обязанности главного тренера, потом предложили контракт. Я команду знал. Костяк был. Я знал, что надо подправить, что изменить. Мне было легче работать. Сейчас, еще раз повторюсь, команда была абсолютно новая. Пришло много опытных ребят. Каждый со своим видением хоккея, подготовки, жизни. Нужно время, чтобы все выстроить. Я благодарен руководству, что терпели.

— Получается, притирка больше проходила с опытными игроками?

— Не у меня с ними, а взаимная. Мы узнавали друг друга по ходу сезона. Знаю, как парням тяжело перелетать с одного места на другое. Когда я работал в «Амуре» раньше, по-моему, было 56 игр, а сейчас 68. У нас были матчи, когда мы после игры вылетали домой, а соперник нас уже ждал в Хабаровске. Не перестану повторять, что благодарен парням за то, что они с пониманием к этому относились и находили в себе мотивацию. Было тяжело, особенно в первые приезды в Хабаровск.

Андрей Мартемьянов. «Отставку принял бы стойко. Но я не крыса, чтобы бежать с корабля». Мартемьянов — о подъеме «Амура»
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 1
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6.03
1.03 16:30
Авангард – Лада
 - : -
1.03 17:00
Металлург Мг – Амур
 - : -
1.03 19:30
СКА – Торпедо
 - : -
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