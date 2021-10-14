Лаури Марьямяки остался доволен игрой «Йокерита» в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).

«Мы начали хорошо, даже очень. Во втором периоде получили много большинства, но у нас ничего не получилось, а соперник быстро забил два гола. В третьем периоде показали характер, хотя счет был 1:3. Я доволен тем, как закончился матч», — приводит слова тренера сайт КХЛ.