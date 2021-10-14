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Лаури Марьямяки остался доволен игрой «Йокерита» в матче с «Сибирью»

14 октября, 22:08
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).

«Мы начали хорошо, даже очень. Во втором периоде получили много большинства, но у нас ничего не получилось, а соперник быстро забил два гола. В третьем периоде показали характер, хотя счет был 1:3. Я доволен тем, как закончился матч», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/14/491081.html

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Иван Шитик все материалы автора
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