Лаури Марьямяки остался доволен игрой «Йокерита» в матче с «Сибирью»
14 октября, 22:08
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).
«Мы начали хорошо, даже очень. Во втором периоде получили много большинства, но у нас ничего не получилось, а соперник быстро забил два гола. В третьем периоде показали характер, хотя счет был 1:3. Я доволен тем, как закончился матч», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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