«Лада» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
27 сентября «Лада» и «Нефтехимик» сыграли в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Игра в Тольятти завершилась победой хозяев в серии буллитов — 5:4 Б.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|8
|3
|5
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|9
|2
|7
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|СКА
|9
|6
|3
|13
|3
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|5
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|6
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|7
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
Результаты / календарь
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29.09
30.09
1.10
2.10
|27.09
|17:00
|
Трактор – Авангард
|4 : 2
|27.09
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|3 : 4
|27.09
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|5 : 4 Б
|27.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|8 : 5
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