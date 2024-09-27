«Лада» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

27 сентября «Лада» и «Нефтехимик» сыграли в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Игра в Тольятти завершилась победой хозяев в серии буллитов — 5:4 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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