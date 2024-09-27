Тренер «Авангарда» Звягин взял на себя ответственность за серию из семи поражений подряд
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Прошедшее поражение для «ястребов» стало седьмым подряд в текущем сезоне. Неудачная серия «Авангарда» началась 11 сентября. В тот день команда Звягина уступила на своей площадке «Куньлуню» после серии буллитов.
«Результаты последних семи игр — это полностью моя ответственность. Все игроки бьются на площадке, и, если кто-то не раскрыл свой потенциал, это полностью на мне. Но я уверен, что победы придут, перелом должен наступить в следующем матче», — приводит слова Звягина ТАСС.
«Авангард» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с семью очками. В следующем матче омичи примут «Сибирь» 30 сентября.
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|4
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|4
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|5
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|7
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|2
|10
|6
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|7
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
|27.09
|17:00
|
Трактор – Авангард
|4 : 2
|27.09
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|3 : 4
|27.09
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|5 : 4 Б
|27.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|8 : 5