«Лада» по буллитам обыграла «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
«Лада» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 (Б).
В составе тольяттинцев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев, Иван Романов, Егор Черников и Рафаэль Бикмуллин. У «Нефтехимика» голы забили Никита Хоружев, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозеров (дубль).
Победный буллит у «Лады» реализовал Дмитрий Кугрышев.
В следующем матче «Лада» сыграет в гостях с «Металлургом» 30 сентября, а «Нефтехимик» днем ранее встретится на выезде с московским «Динамо».
FONBET КХЛ
«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кугрышев — 1 (Шараканов, Сафин), 7:19 — 1:0. Романов — 1 (Минеев), 23:11 — 2:0. Хоружев — 2 (Точилкин), 26:05 — 2:1. Черников — 2 (Коромыслов, Грошев), 26:52 — 3:1. Лещенко — 3 (бол., Белозеров), 30:34 — 3:2. Бикмуллин — 1 (Неколенко, Попугаев), 33:34 — 4:2. Белозеров — 2 (бол., Ди), 48:51 — 4:3. Белозеров — 3 (Дергачев), 50:40 — 4:4.
Победный буллит: Кугрышев.
Вратари: Подъяпольский — Долганов.
Штраф: 16 — 6.
Броски: 36 (16+15+4+1) — 29 (8+7+12+2).
Судьи: Мочалов, Соин.
27 сентября. Тольятти. Лада Арена. 4556 зрителей.
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