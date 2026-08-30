В «Авангарде» заявили, что Прохоркин и Лажуа пропустят больше месяца из-за травм

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин и защитник Максим Лажуа пропустят несколько недель из-за травм.

Прохоркин получил травму 27 августа в матче Кубка Блинова против «Северстали» (2:3).

«Прохоркин вернется через четыре-пять недель — у него перелом. Лажуа выбыл на достаточно длительный срок: около шести недель», — сказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 32-летний форвард набрал 37 (18+19) очков в 63 матчах FONBET чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Лажуа 41 (11+30) очко в 68 встречах.