Кубок Гагарина, видео голов и результаты 13 апреля: «Локомотив» победил «Авангард», «Салават Юлаев» проиграл «Спартаку»
13 апреля, воскресенье
1/4 финала. Вторые матчи
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Голдобин — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 12:21 — 0:1. Ефремов — 2 (Цулыгин, Ян), 18:16 — 1:1. Локтионов — 2 (бол., Пашин, Миронов), 24:52 — 1:2. Ян — 5 (Ефремов, Хафизуллин), 26:54 — 2:2. Хафизуллин — 1 (Хмелевский, Уилсон), 28:44 — 3:2. Ружичка — 3 (Локтионов, Филин), 36:15 — 3:3. Алалыкин — 1 (Панин), 47:07 — 4:3. Ружичка — 4 (Морозов, Вишневский), 59:59 — 4:4. Ружичка — 5 (Локтионов), 61:13 — 4:5.
Вратари: Самонов — Загидулин (58:37 — 59:34, 59:52 — 59:59).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 47 (20+16+11+0) — 35 (9+16+9+1).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
13 апреля. Уфа. Уфа-Арена.
Счет в серии: 1-1
«Локомотив» — «Авангард» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Березкин — 2 (Шалунов), 20:19 — 1:0. Шалунов — 3 (Радулов, Березкин), 23:12 — 2:0. Ткачев — 3 (бол., Маклауд, Шарипзянов), 30:54 — 2:1. Радулов — 2 (Елесин), 36:27 — 3:1. Иванов — 2 (Алексеев), 50:55 — 4:1.
Вратари: Исаев — Серебряков (56:10 — 56:58).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (17+13+8) — 22 (5+11+6).
Судьи: Сидоренко, Соин.
13 апреля. Ярославль. Арена-2000.
Счет в серии: 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|1 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Авангард
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 2
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|17.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -