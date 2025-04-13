«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина
«Локомотив» обыграл «Авангард» в Ярославле во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:1.
У хозяев по 2 очка набрали Максим Березкин (1+1), Александр Радулов (1+1), Максим Шалунов (1+1) и Денис Алексеев (0+2), также гол забил Георгий Иванов. У гостей единственную шайбу забросил Владимир Ткачев.
«Локомотив» сравнял счет в серии с омским клубом — 1-1.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Березкин — 2 (Шалунов), 20:19 — 1:0. Шалунов — 3 (Радулов, Березкин), 23:12 — 2:0. Ткачев — 3 (бол., Маклауд, Шарипзянов), 30:54 — 2:1. Радулов — 2 (Елесин), 36:27 — 3:1. Иванов — 2 (Алексеев), 50:55 — 4:1.
Вратари: Исаев — Серебряков (56:10 — 56:58).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (17+13+8) — 22 (5+11+6).
Судьи: Сидоренко, Соин.
13 апреля. Ярославль. Арена-2000.
|Западная конференция
|И
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|1
|Локомотив
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|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
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|ЦСКА
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|30
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|6
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|68
|41
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|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
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|28
|40
|62
|10
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|24
|44
|59
|11
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|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
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|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
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|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|1 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 2
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|17.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|1 : 2 ОТ
|17.04
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -